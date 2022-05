CEO da Smart Fit dá dicas para academia e diz que esteira pode ser inimiga do emagrecimento

‘A forma mais fácil de o sujeito ganhar peso é andar uma hora por dia na esteira’, afirmou Edgard Corona em entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News Edgard Corona foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 3



Nesta terça-feira, 3, o programa Pânico recebeu o CEO da Smart Fit, Edgard Corona, que deu dicas para aqueles que frequentam a academia em busca do emagrecimento e tendem a preferir longos minutos de treino na esteira. “Todo cara que vai para academia acaba indo para a esteira e fica 20, 30, 50 minutos. Ouso dizer que a forma mais fácil de o sujeito ganhar peso é andar uma hora por dia na esteira. Ele pensa que agora pode tocar o terror, ‘uma hora de esteira e vou comer’. Chegou no final do mês, ganhou 5 quilos”, ilustrou. “Então, a dica é fazer musculação para aumentar a massa muscular e acelerar o metabolismo. Temos instrutores para mostrar isso e entender que não pode descontar no prato.”

Corona enxerga a infraestrutura e o atendimento como os pontos principais de um negócio. Ele contou que, para o conforto dos clientes, a Smart Fit preza por acompanhar os avanços tecnológicos. “Quando você vai para a tecnologia e simplifica os processos, o pessoal vai aprendendo. A gente consegue tirar as rotinas administrativas da equipe e concentrar no atendimento. A gente consegue estar com menos equipe, processos administrativos eficientes, e tudo isso é repassado para o preço. A tecnologia foi tornando os processos mais eficientes e menos custosas”, afirmou. “Precisa ser um lugar que faça a diferença, tem que ter carinho por tudo que a gente faz. As coisas mudam e você precisa ir se atualizando, pensando como melhora a vida do cliente.”

Confira na íntegra a entrevista com Edgard Corona: