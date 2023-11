Cléber Machado relembra saída da Globo e explica por que aceitou SBT ao invés da Record; confira 

Experiente narrador foi o entrevista do programa ‘Pânico’, da Jovem Pan News, desta quarta-feira, 29

Cléber Machado foi o entrevistado de honra do programa “Pânico”, da Jovem Pan News, desta quarta-feira, 29. Em tom descontraído, o narrador falou brevemente sobre a saída da TV Globo, sua casa por mais de três décadas. “Eu não tive uma homenagem, só vi uma carta. Fui surpreendido… Eu não imaginava. Eu achava que ia me aposentar lá. Várias coisas aconteceram repentinamente, de uma semana para outra. Aquele facão”, comentou. Após sair da emissora carioca, o jornalista fez um trabalhou pontual na Record, outro na SBT e aceitou alguns desafios. Recentemente, além de assinar com Amazon Prime, o locutor fechou um acordo definitivo com o SBT, deixando a Record de lado. Segundo Cléber Machado, a empresa de Silvio Santos oferece mais perspectiva. “Essa perspectiva de futuro acabou sendo o mais sedutor. Começaram as conversas com as emissoras… As duas propostas foram legais. Na hora de decidir, eu queria até aceitar as duas, mas não deixaram. A perspectiva do SBT é boa, com Copa Sul-Americana e renovação da Champions por mais três temporadas. E a emissora está esperando para saber como será a negociação com o Brasileirão”, explicou.