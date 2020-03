Diguinho Coruja desabafa sobre Burnout e conta novidades do ‘The Noite’

Diguinho Coruja foi o convidado do Pânico nesta quinta-feira (5)

Jovem Pan Diguinho Coruja foi o convidado do Pânico nesta quinta-feira (5)



O Pânico recebeu nesta quinta-feira (5) o comediante Diguinho Coruja, do programa “The Noite”, do SBT. O humorista falou sobre o recente quadro de síndrome de Burnout e contou as novidades que o programa terá nesta temporada.

Diguinho está afastado do rádio há alguns meses por causa do Burnout. “Não estava aguentando ouvir ouvinte no fone”, desabafou o comediante. “Já estava enrolando a língua”, continuou. Após o tratamento, ele garantiu que está melhor. “Agora estou curado, estou pronto para voltar.”

Para a TV, o humorista volta nesta segunda-feira (9), na nova temporada do “The Noite”. O programa comandado por Danilo Gentili terá novidades, inclusive um quadro exclusivo de Diguinho. Um dos primeiros entrevistados será o jornalista Carlos Nascimento.

Veja abaixo os melhores momentos do papo: