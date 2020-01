Dony de Nuccio diz que está melhor agora do que estaria se seguisse na Globo

Em entrevista ao Pânico, Dony de Nuccio ainda falou sobre a competição entre jornalistas na Globo

Jovem Pan Dony de Nuccio foi o convidado do Pânico nesta terça-feira (28)



O jornalista Dony de Nuccio afirmou, em entrevista ao Pânico nesta terça-feira (28), que o ano de 2020 está muito melhor do que estaria se ele tivesse continuado na Globo.

“Meu 2020 está muito melhor do que eu poderia ter imaginado se estivesse lá”, disse o ex-âncora do “Jornal Hoje”. Dony deixou a Globo em agosto de 2019 após uma polêmica envolvendo negócios dele fora da emissora.

O pedido de demissão de Dony aconteceu após o site Notícias da TV publicar que o jornalista teve um faturamento milionário com trabalhos para um banco, o que é proibido pela Globo. Segundo o jornalista, o site teve acesso a dados privados dele.

“Eu tive minha vida hackeada, invadida, exposta. Não tem cargo, emissora ou salário que justifique transformar minha vida num inferno”, afirmou. “Não fiz absolutamente nada de errado. Fiquei numa situação que não valia a pena, achei melhor sair e dar por encerrado um ciclo no jornalismo”, continuou.

Ele também tomou a decisão porque já tinha alcançado os objetivos na emissora. “Conquistei meus sonhos na comunicação antes do que imaginava. Eu já estava pensando no meu próximo desafio, estava batendo no teto.”

Vida na Globo

Dony de Nuccio chegou à Globo em 2011 e rapidamente cresceu na emissora. Antes de ir para a bancada do “Jornal Hoje”, em 2017, ele apresentou programa na GloboNews.

A vida na emissora, no entanto, não era das melhores. O jornalista se privava de eventos sociais e até teve de fechar um perfil no Instagram que fez para o cachorro dele.

“Estando lá, você tem uma restrição e adota uma postura mais restrita do que teria normalmente. Eu ia em restaurante com a minha namorada e não cheirava o vinho dela com receio de que alguém tirasse uma foto”, confessou. “Mas acho ok, acho compreensível e não critico”, garantiu.

Dentro da emissora, também havia muita competição para os cargos de maior exposição, como de âncora. Dony chegou ao “Jornal Hoje” para substituir Evaristo Costa, que decidiu não renovar o contrato com a Globo em 2017. Atualmente, ele está na CNN Brasil.

O jornalista contou que seu antecessor fazia rituais para se proteger. “O Evaristo tinha sal grosso, água benta e santinho na mesa dele”, disse. “Depois de um ano e meio, eu montei minha água benta e santinho”, admitiu Dony.