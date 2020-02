Autor do ‘Almanaque do Pênis Brasileiro’ explica tudo sobre o ‘dito cujo’

Duda Teixeira foi o convidado do Pânico nesta quarta-feira (12)

O Pânico recebeu nesta quarta-feira (12) o jornalista Duda Teixeira, autor do livro “Almanaque do Pênis Brasileiro”.

No programa, o escritor tirou todas as dúvidas sobre o pênis. O especialista falou sobre micropênis, explicou por que o homem costuma acordar com o pênis ereto e ainda contou o tamanho médio do pênis do brasileiro: cerca de 14 centímetros.

Veja abaixo os melhores momentos do papo: