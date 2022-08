‘É contra a lei pensar e ter expressão em um grupo de WhatsApp fechado?’, questiona Luciano Hang

Em entrevista ao Pânico, empresário questiona operação da PF, diz que seu nome apareceu em reportagem para dar repercussão e afirma: ‘Quem tem a verdade do seu lado não precisa temer’

Reprodução/Jovem Pan News O empresário Luciano Hang falou ao Pânico sobre a operação de busca e apreensão em sua casa



Em entrevista ao Pânico nesta terça-feira, 23, o empresário Luciano Hang comentou sobre a operação de busca e apreensão feito pela Polícia Federal em sua residência nesta manhã. “As pessoas falam em grupo de WhatsApp como se fosse em uma mesa de bar. Agora eu pergunto a vocês e a todos os brasileiros: É contra a lei pensar e ter expressão num grupo de WhatsApp fechado? As pessoas que ali estavam conversavam sobre política e economia. Esse grupo de 250 empresários é bem eclético”, afirmou o dono das Lojas Havan. A operação recebeu o aval do ministro Alexandre de Moraes após a divulgação de conversas nas quais empresários supostamente defendiam um golpe de Estado no país em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Se eu não posso conversar no grupo de WhatsApp, daqui a pouco não posso conversar numa mesa de bar, de jantar e na nossa empresa. Vivemos tempos difíceis nesse momento no nosso país”, acrescentou.

Segundo Luciano Hang, a reportagem do portal Metrópoles, na qual é divulgada prints de um grupo intitulado “Empresários e Política”, usou seu nome para atingir maior repercussão. “Meu número é público, as pessoas do Brasil todo começam a me adicionar em grupos de WhatsApp. Não conheço os administradores do grupo, conheço alguns participantes. Eu comentei sobre o padre Lancelotti e vazou para a imprensa. Depois que vazou, continuei, mas não conversei mais no grupo”, contou. Segundo ele, o repórter do Metrópoles Guilherme Amado sabia das intenções de sua conversa. “Mas ele colocou na reportagem de semana passada porque talvez seja eu o empresário bolsonarista, como eles gostam de falar, mais conhecido do Brasil. Não existe nada contra mim, não fiz nada de errado. Me colocaram como papagaio de pirata para que a notícia desse repercussão.”

Hang ainda deu detalhes sobre a operação da PF em sua casa e contou sobre. “Fui surpreendido com a ligação de um de nossos seguranças dizendo ‘a Polícia Federal está atrás de ti’. Eu os recebi, às 6h, no meu escritório. Tinha saído cedo de casa, eu já tinha saído de casa às 5h30 da manhã. É a segunda vez que sou vítima de busca e apreensão. Até hoje não sei porque entrei nessas fake news, tenho redes no Instagram, Facebook e Twitter e as minhas postagens são lá”, disse. “Não vai se conseguir provar nada quando nada foi feito de errado. É um aviso para todos os brasileiros não terem liberdade de expressão ou pensamento. [Eles querem dizer que] Ou você está do nosso lado ou será punido.”