Emílio Surita, apresentador do ‘Pânico’, é diagnosticado com Covid-19

Apresentador ficará afastado do programa para se recuperar da doença

Jovem Pan Emílio Surita, de 59 anos, é apresentador do Pânico na Jovem Pan desde 1993



O apresentador Emílio Surita, do programa Pânico, da Jovem Pan, foi diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. “Emílio ficará afastado o tempo que for preciso para se recuperar, e a equipe, enquanto isso, seguirá apresentando o programa. A Jovem Pan segue alinhada com todos os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde)“, informou comunicado divulgado pela assessoria do Grupo Jovem Pan. Na ausência de Emílio, o Pânico, que vai ao ar diariamente das 12h às 14h pela Panflix e pela Jovem Pan FM, será apresentado por Daniel Zuckermann e continuará com a presença de Samy Dana, Rogério Morgado e André Alba na bancada. Nesta quinta-feira (20), eles irão entrevistar a cantora MC Mirella e o palestrante Rick Chesther.

Emílio Surita, de 59 anos, é apresentador do Pânico na Jovem Pan desde 1993. Nesta terça-feira, 18, ele recebeu estimas de melhoras do governador de São Paulo, João Doria, que deu entrevista ao programa. O político também foi diagnosticado com Covid-19. “Aproveito para deixar um grande abraço para o Emílio, para que ele se recupere também”, disse. Assista à entrevista na íntegra abaixo: