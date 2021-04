Empresário defende tratamento precoce: ‘Única ferramenta que pode conter a Covid-19’

Em entrevista ao Pânico, Fabrizio Fasano também afirmou que o coronavírus ‘é só uma desculpinha’: ‘Se realmente quisessem acabar com a doença, teriam extinguido há muito tempo’

Imagem: Reprodução/Pânico Fabrizio Fasano defendeu uso de ivermectina em entrevista ao Pânico



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 20, o empresário Fabrizio Fasano afirmou que apenas o tratamento precoce pode reduzir a contaminação por Covid-19. “Não existem dúvidas, essa doença é só uma desculpinha. Dá uma andada no bairro do Jardins e observe: a cada dez lojas, cinco estão fechadas. Não há interesse em acabar com o problema porque existe algo muito maior por trás da pandemia. Se realmente quisessem acabar com o coronavírus, teriam extinguido há muito tempo. A única ferramenta que pode conter o vírus é o tratamento precoce, como aplicado na África e na Índia”, disse Fasano. Durante sua fala, o empresário referiu-se à Índia como exemplo porque, desde o último ano, o país apoia o uso profilático da hidroxicloroquina. Apesar disso, com 1.761 novos óbitos, a Índia bateu o recorde de mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo o segundo país com mais casos confirmados de coronavírus em todo o mundo.

A ivermectina está entre os medicamentos defendidos pelo empresário. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o remédio não seja usado em pessoas infectadas pelo coronavírus. “O tratamento precoce não é a cura absoluta, mas é um mecanismo que pode reduzir muito o processo que estamos vivendo. Não querem que a ivermectina seja usada porque é um remédio que não tem patente, não gera lucros. Há um processo financeiro, interesses comerciais e bilhões de reais por trás desta pandemia”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Fabrizio Fasano: