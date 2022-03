Ex-BBB diz que já viu guerra de perto e compara conflito na Síria com o da Ucrânia: ‘Ninguém repercute’

Apresentador do programa ‘Vamos Descobrir’ falou sobre viagem para a Síria e criticou a falta de repercussão do confronto no país árabe

Reprodução/ Instagram @fernandeslucas Empresário diz que gosta de fugir do "óbvio" em suas viagens pelo mundo



Nesta segunda-feira, 21, o programa Pânico, da Jovem Pan, recebeu o empresário, apresentador e ex-participante do Big Brother Brasil 2018 Lucas Fernandes. Atualmente comandando o programa “Vamos Descobrir“, disponível na Globo Nordeste, na Globo Internacional e no Globoplay, Lucas já visitou diversos países diferentes, como Jordânia, Israel e a Síria, onde pode ver a destruição causada pela guerra civil que assola o país há mais de 10 anos e devastou o país. Ao falar sobre o tema, o apresentador disse considerar curioso que o confronto no país árabe não tem a mesma repercussão da guerra que acontece entre Ucrânia e Rússia. “É muito engraçado todo mundo repercutindo a guerra na Ucrânia, mas quando a gente entra em um país do Oriente Médio, como a Síria, ninguém repercute. A juventude de uma criança são 10 anos, são 10 anos do cara vendo guerra todo dia”, Lucas.

Além disso, ele deu mais detalhes de sua ida ao país árabe, contando que encontrou falta de energia constante em algumas regiões. “Eu fui para Homs, cidade mais afetada pela guerra, e vi tudo no chão destruído. Eu fui pelo Líbano, quando eu cheguei lá, de uma hora para outra, a energia parou de funcionar. E tudo normal, me disseram que a energia era intermitente”, relatou o apresentador. Por fim, Lucas falou sobre abordagem e o intuito de suas viagens. “Eu quero fugir do óbvio. Na Síria eu não fui mostrar a guerra que tem lá, fui mostrar um outro lado. Óbvio que é impossível fugir deste tema. Mesmo quando eu fui pro Líbano, não quis mostrar o país pobre como está. A gente tenta mostrar uma outra ótica, porque se formos mostrar um clichê, eu vou ficar igual todo mundo”, concluiu.

Confira a íntegra do programa desta segunda-feira 21: