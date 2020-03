Fábio Faria pede que Bolsonaro dê ‘conforto’ para deputados votarem reformas

O deputado federal Fábio Faria (PSD/RN) foi o convidado do Pânico nesta segunda-feira (9)

O deputado federal Fábio Faria (PSD/RN) afirmou, em entrevista ao Pânico nesta segunda-feira (9), que o presidente Jair Bolsonaro precisa criar uma situação “confortável” para que os deputados votem as reformas administrativa e tributária.

Segundo o parlamentar, o presidente foi um dos responsáveis pela aprovação da reforma da Previdência por ter mudado a opinião pública e criado um cenário em que os deputados pudessem votar a favor da pauta sem sofrer pressão da sociedade. “Deputado gosta de conforto”, disse Faria, explicando que os congressistas não gostam de analisar pautas polêmicas.

“Ele [Bolsonaro] teve esse papel fundamental [na reforma da Previdência] e tem que ter na [reforma] tributária e na administrativa. Se ele conseguir dar o conforto para os deputados e senadores, eles vão votar”, previu o político.

Para o deputado, há muita sabotagem contra o governo Bolsonaro. “A política da sabotagem é muito forte, tem uma turma que prefere que nada dê certo, gente que queria que não aprovasse a Previdência porque Bolsonaro iria se fortalecer”, disse.

Imprensa e manifestações

Ainda na entrevista, Fábio Faria falou sobre o episódio da semana passada em que Jair Bolsonaro levou o humorista Carioca para conceder uma entrevista à imprensa na saída do Palácio do Planalto.

O deputado estava no café da manhã com o presidente naquele dia e disse que a ideia da pegadinha partiu de Carioca. “O Carioca queria falar com a imprensa, Bolsonaro foi dar um apoio para ele”, relatou.

Para Fábio Faria, o presidente e a imprensa “se amam”. “É uma relação de amor e ódio. Ele não consegue não falar com a imprensa”, disse.

O parlamentar também comentou sobre as manifestações marcadas para este domingo (15) e afirmou que as considera legítimas. “O povo livremente ir para as ruas, com uma pauta deles, apoio isso. É importante, salutar e move o Congresso”, avaliou. “Sempre que a população conseguiu fazer uma pressão nas redes sociais e nas ruas, o Congresso tem votado”, avaliou Fábio Faria.