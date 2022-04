Fontenelle anuncia candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro: ‘Sei que não vai ser fácil’

Em entrevista ao Pânico, apresentadora justificou a escolha do Republicanos como partido de filiação: ‘Me deixam livre’

Reprodução/Pânico Antonia Fontenelle foi a convidada do programa Pânico desta quinta-feira, 28



Nesta quinta-feira, 28, o programa Pânico recebeu a apresentadora Antonia Fontenelle. Em entrevista, ela confirmou que será candidata a deputada federal no Rio de Janeiro pelo Republicanos. A atriz disse que recebeu propostas de vários partidos, mas escolheu aquele em que se sentiu mais livre para guiar sua candidatura. “Sei que não vai ser fácil. Decidi, optei pelo Republicanos por vários motivos, um deles porque me deixam livre para dirigir isso”, contou. “Fiz um vídeo de Dia das Mães convidando as pessoas para se filiar, eles me mandaram o modelo e eu falei que não estava legal. Fiz do meu jeito, eles me deixam livre. Todo mundo me chamou para ir para todo mundo. Gosto muito do presidente estadual do Republicanos, o Luizinho [Luis Carlos Gomes] é um cara legal. Eu estudei muito”, explicou.

Fontenelle acredita que enfrentará dificuldades em caso de eventual vitória, pois diz ser seletiva com alianças. “Não quero entrar na onda de ninguém, fazer parte de panelinha, só quero pedir que me deixem no meu cercadinho tentando hastear as minhas bandeirinhas”, disse. A atriz ainda especulou sobre como se imagina convivendo na Câmara dos Deputados ao lado de outros deputados. “Vou botar meu número na hora que for para botar, quem quiser votar, vota. Pelo meu jeito de ser, acho que ninguém vai ter coragem de me propor algo fora das quatro linhas. Corre o risco de eu chegar a pegar um espaço para almoçar e todo mundo se levantar. Só vou saber o que vai acontecer se as pessoas me derem a chance de estar lá, se não der também, dane-se”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Antonia Fontenelle: