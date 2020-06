Gabriel, o Pensador reflete sobre mundo atual em canções feitas na quarentena

Reprodução/YouTube Cantor foi o entrevistado do Pânico nesta sexta-feira (19)



Gabriel, o Pensador, tem se mantido ocupado durante a quarentena. Após lançar a faixa “A Cura Tá No Coração”, em parceria com Cynthia Luz, o cantor libera nesta sexta-feira (19) a canção “Vamo Aí”, com participação da rapper Gabz e a banda reggae Ponto de Equilíbrio.

“Eu estou no Rio de Janeiro e estou bem cuidadoso nesse período de quarentena, fui ao estúdio algumas vezes, mas até para ir ao supermercado eu tô evitando”, contou em entrevista ao Pânico.

Sobre a primeira música lançada na quarentena, em maio, Gabriel explicou que a música é uma reflexão sobre o que está acontecendo na humanidade. “Foi um desabafo. Depois de perder meu pai, no final de abril, chamei a Cynthia Luz para gravar esse refrão e acho que a gente conseguiu passar um sopro de positividade”, disse.

As diferentes fases da carreira fizeram o cantor explorar diferentes facetas musicais. “Já fiz muita música em muitas épocas e com problemas diferentes, questões políticas diferentes. É interessante como elas se mantêm atuais, é triste. A música que estou lançando hoje fala de racismo e de opressão também”, adiantou.

A canção e o videoclipe “Vamo Aí” serão lançados ainda nesta sexta-feira (19) nas plataformas digitais e no YouTube.