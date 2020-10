Internado com Covid-19, Neto está recebendo oxigênio e ‘passou aperto’, diz Datena

Apresentador atualizou o estado de saúde do ex-jogador durante entrevista ao programa Pânico

reprodução Datena e Neto estão trabalhando juntos nas transmissões do campeonato italiano na TV Bandeirantes



O apresentador e jornalista José Luiz Datena participou do programa Pânico nesta quinta-feira, 8, e comentou sobre a situação do companheiro de emissora, Neto, que foi diagnosticado com Covid-19 e internado nesta quarta-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo. “O Neto está internado, mas está bem. Ele passou um aperto, mas está melhor, o nível de oxigenação no sangue subiu e está recebendo oxigênio. Ele não sabia que a paulada era tão grande, a gente fica brincando”, comentou. Ontem, Neto publicou nos stories de seu Instagram para os fãs ficarem tranquilos que ele estava sendo “muito bem cuidado”.

No programa, Datena também falou sobre o seu retorno às transmissões esportivas. Dentro do programa ‘Show do Esporte‘, o apresentador foi convidado a narrar os jogos do futebol italiano na emissora. Segundo ele, retornar à atividade que já exerceu anteriormente foi um verdadeiro sufoco. “Estou bem fora de forma, não só fisicamente, mas é claro que a Band me sugeriu fazer os jogos e eu achei legal colaborar”, comentou. “Transmitir futebol não é mais a minha [prática] há muito tempo, fui um locutor esportivo regular, eu fiz mais para ajudar a Band e foi uma loucura. Passei aperto para transmitir o primeiro jogo. Eu disse que precisava da escalação e me virava. Aí chegou a escalação, mas os moleques da produção colocaram a foto, a vida do jogador e, no fim, o número da folha. Só interessava o nome e o número, eu passei o 1º tempo sem conhecer o time do Crotone, o Milan ainda conhecia um pouco. Foi um aperto desgraçado, eu suei frio. Mas estou sugerindo à Band para levar o Sílvio Luiz, seria legal”, comentou.