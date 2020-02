Especialista esclarece dúvidas sobre o coronavírus e diz que doença não vai se espalhar no Carnaval

Em entrevista ao Pânico, o infectologista Jean Gorinchteyn falou sobre o coronavírus

Jovem Pan O infectologista Jean Gorinchteyn participou do Pânico nesta sexta-feira (10)



O infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, rechaçou, em entrevista ao Pânico nesta segunda-feira (10), as hipóteses do novo coronavírus se espalhar no Brasil no Carnaval.

O médico explicou que o vírus ainda não circula no Brasil, por isso, não há a possibilidade da doença se disseminar por causa das aglomerações do Carnaval. Ele, no entanto, chamou a atenção para a disseminação de outros vírus e bactérias na festa.

No Pânico, Gorinchteyn esclareceu todas as dúvidas sobre o coronavírus, enquanto o advogado Augusto D’Urso falou sobre as fake news envolvendo a doença. Assista abaixo aos melhores momentos do programa: