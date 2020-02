Joice nega briga com Bolsonaro, mas diz que ele está ‘fritando’ Moro

Joice Hasselmann deu entrevista ao Pânico nesta sexta-feira (7)

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Joice Hasselmann falou sobre discordância com o presidente Jair Bolsonaro



A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou, em entrevista ao Pânico nesta sexta-feira (7), que não brigou com o presidente Jair Bolsonaro. Ela classificou como “discordância” os entreveros com Bolsonaro. “Houve uma discordância, não briga, em alguns pontos”, definiu.

A jornalista, no entanto, criticou a postura de Bolsonaro em relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. “O presidente deu uma deslocada tentando fritar o Moro, por exemplo. Isso é muito ruim, o Moro é um ícone brasileiro”, afirmou a parlamentar.

Joice afirmou que ainda gosta do presidente, mas “não vai defender o filho de ninguém”, em relação às crises envolvendo os filhos de Bolsonaro, principalmente o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ).

A deputada federal explicou que apoiou Bolsonaro porque tinha afinidade com as pautas que ele defendia, mas também para ir contra o PT. “Eu jamais trabalharia pelo PT, é o meu inimigo claro, é o que eu vou combater”, garantiu.

Apesar das discordâncias, a parlamentar disse que continua apoiando o governo na Câmara. “Continuo votando 100% om as pautas do governo”, disse. Ela ainda atacou alguns deputados que assumiram o primeiro mandato no ano passado. “Muita gente nova chegou e está fazendo exatamente o que a tropa velha fazia. A Justiça vai começar rapidinho a descobrir”, alertou.