Kaysar diz que transou com Patrícia no BBB: ‘A gente fala uma coisa e faz outra’

Kaysar Dadour participou do Pânico nesta terça-feira (14)

Reprodução/Globo Kaysar e Patrícia engataram um romance no BBB 18



O ex-BBB Kaysar Dadour disse, em entrevista ao Pânico nesta terça-feira (14), que transou com Patrícia Leite no BBB 18. “Eu fiz”, disse o sírio. Ele e a agora influenciadora engataram um romance dentro da casa. Em uma das cenas mais marcantes, o casal estava debaixo do edredom quando o refugiado disse que não queria fazer nada com a moça. Kaysar, no entanto, revelou que rolou algo a mais naquela ocasião. “Lá embaixo do edredom a gente fala uma coisa e faz outra”, afirmou. Ele ainda garantiu que não ficou tímido. “As câmeras nunca me deixaram nervoso nem tímido.”

O romance durou pouco porque Patrícia foi a 7ª eliminada do programa. Depois da saída dela, Kaysar tentou uma aproximação com Jéssica, mas o movimento não deu certo. O ex-BBB disse que todo mundo fala que ele “queimou a largada” se envolvendo com Patrícia. “Lá dentro é outra coisa, você fica muito carente”, explicou. Solteiro na quarentena, o ator contou como está se virando na quarentena. “Estou fazendo tudo com a minha mão.”

Carismático, o sírio terminou o BBB 18 em 3º, atrás da Família Lima e Gleici Damasceno. Ele entrou na casa após sete anos no Brasil. Refugiado da guerra na Síria, Kaysar veio ao país depois de uma passagem pela Ucrânia e não sabia sequer falar “oi” em português. Ele confessou que não sabia muita coisa sobre o Brasil, mas agora vê muitas semelhanças entre os dois países. “Todo mundo acha que na Síria só tem camelo e deserto, mas na Síria tem festas, tem bagunça, a gente dança, faz tudo”, explicou.

Depois do BBB 18, Kaysar chegou a fazer uma novela na Globo e participar da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Agora, ele se prepara para estrelar uma série e não esconde que a vida mudou completamente. “O dinheiro sempre foi um grande problema na minha vida, mas depois do BBB tudo mudou. Tive várias oportunidades, consegui fazer eventos, presenças VIP”, comemorou. “Nunca imaginei que ia trabalhar no brasil como ator, é muito estranho na minha cabeça.”