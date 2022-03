Kim Paim diz que sanções à Rússia não são suficientes: ‘Fracasso do mundo ocidental’

Em entrevista ao Pânico, jornalista afirmou que medidas não cooperam para a derrota de Putin: ‘Quem acaba sofrendo é o povão’

Nesta segunda-feira, 14, o programa Pânico recebeu o jornalista Kim Paim. Em entrevista, ele criticou as sanções aplicadas contra a Rússia por empresas internacionais como MC Donalds, Mastercard, Visa, Adidas e Pepsi. “O que eu vejo acontecendo é um fracasso, talvez, do mundo ocidental. Eu fico olhando essas sanções que estão sendo aplicadas, quem acaba sofrendo no final do dia é o velhinho russo, o velhinho ucraniano, as crianças e o povão”, disse. “Eu não estou vendo até o momento essas sanções ajudarem a derrotar o Putin. Ele segue feliz da vida, dando cambalhotas e avançando no território ucraniano. A Ucrânia continua gritando por ajuda e o pessoal continua aplicando sanções. Quando um direito fica flexibilizado, começa a ficar difícil recuperar. Olho para essa situação de forma bem crítica”, acrescenta.

Questionado sobre as eleições de 2022, Kim Paim fez críticas aos postulantes da chamada terceira via. “Esse pessoal vai tomar o lado da esquerda. Cedo ou tarde, é essa história que ‘não, temos que apoiar a democracia’. Essa terceira via que se criou hoje tem algumas coisas que me fazem acreditar que foi premeditado”, afirmou. O jornalista também opinou sobre o futuro da candidatura de Sergio Moro (Podemos). “Moro é um cara que depois de um tempo você começa a entender como ele se comunica. É para as pessoas, Brasil e política. Ele tem uma jornalista amiga, sempre sai lá. Ele já começa a criar aquele cenário de que está sendo abandonado, mas está lá até o fim. A classe política questiona se Moro vai ser candidato a presidente, pessoal brinca se ele vai ser vereador. Não sabe nem se leva e ele fica nesse discurso. Nenhuma chance de vencer”, finalizou.

