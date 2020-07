Leandro Hassum explica treta com Carioca em programa: ‘Deu piti’

O comediante participou do Pânico nesta quinta-feira (9)

Jovem Pan Leandro Hassum participou do Pânico nesta quinta-feira (9)



O humorista Leandro Hassum contou, em entrevista ao Pânico nesta quinta-feira (9), a confusão que aconteceu quando Carioca foi ao talk show dele, “Tá Pago”, no canal fechado TNT. Segundo Hassum, o comediante “deu um piti” porque achou que iria comer uma comida com ovo em um jantar no programa. “O Carioca é perseguido, ele tem mania de sacanear todo mundo e acha que todo mundo vai sacanear ele”, explicou. “Ele deu um piti porque achou que um negócio amarelo [na comida] era gema de ovo. Gritou, jogou o prato no chão”, continuou o apresentador, ressaltando que o humorista já havia avisado sobre o problema com ovos.

Apesar do climão, Leandro Hassum contou que tudo terminou bem. O ator garantiu a Carioca que não estava o sacaneando. “Eu disse: ‘Aqui não é o Pânico, não é pegadinha. Tá maluco?'”, relatou. “Ele estava f*** o jantar, ninguém queria que ele f*** o jantar. Não vou botar ovo para ele estragar meu programa”, continuou. “Como ele avisou, a gente obviamente não vai colocar ovo para o cara comer”, explicou o apresentador. No fim, tudo deu certo e o programa foi ao ar.

O talk show “Tá Pago” é um dos projetos de Hassum depois de deixar a Globo. A segunda temporada já está confirmada e será gravada ainda neste ano. “Vamos chamar o Carioca de novo e fazer uma gemada para ele”, brincou. A pandemia da Covid-19 atrasou os planos do artistas, mas, além da atração na TNT, ele também vai gravar uma série no Multishow e lançar um espetáculo de comédia.

Morando em Orlando, nos Estados Unidos, Leandro Hassum está passando um tempo no Brasil. “Minha mulher disse que eu precisava com outras pessoas. Acho que ela não me queria lá”, brincou. Ele percebeu que a pandemia era coisa séria quando pegou o voo em Miami. “Quando eu entrei no aeroporto, parecia que eu estava em Chernobyl, um cenário de pós-guerra”, explicou o comediante.