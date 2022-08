Lene Sensitiva prevê duas novas pandemias e ‘pior guerra de todos os tempos’

‘Essas guerras vão dar uma cessada, mas 2024 vai ter a pior guerra de todos os tempos’, disse vidente em entrevista ao Pânico

A vidente Lene Sensitiva foi a convidada do programa Pânico desta segunda-feira, 15. Em entrevista, ela fez previsões negativas para o futuro do mundo, com o surgimento de duas novas pandemias e uma guerra de grande porte. “Em 2019, fiz um programa que estava eu e outras cartomantes na mesa. A apresentadora foi pedindo [previsões para 2020], todo mundo puxava uma carta e dizia que 2020 era o ano do Sol. Eu disse: ‘Pior ano da humanidade. Sequência de 2020 entrando em 2021 também’. Foi a pandemia“, relembrou. Segundo a cartomante, a varíola dos macacos terá danos pequenos perto de nova pandemia prevista para o próximo ano. “Varíola do macaco já se apresentou, mas o pior será de 2023 a 2024. Esse da varíola vai ser o menos agressivo, os outros dois que vem vão ser bem mais agressivos. Essas guerras vão dar uma cessada, mas 2024 vai ter a pior guerra de todos os tempos. Não é nem pensar, vem do nada”, garantiu.

Lene Sensitiva disse que também tem a capacidade de fazer contato com seres alienígenas e que eles já estão no planeta Terra. “Os alienígenas são muito inteligentes, é uma raça muito avançada. São inúmeras raças. Contato já está tendo. Vocês não imaginam o que aconteceu comigo essa madrugada, estou acordada desde as três horas da manhã. Posso dormir o horário que for, três horas eu acordo. Eu gosto de sair lá fora e olhar para o céu, é onde vejo ovnis [Objetos Voadores Não Identificados]. Mas essa noite me surpreendeu”, relatou. “Quando virei para o outro lado da casa vizinha, ele apareceu. Os alienígenas não são esses monstros, são cinzas. É tudo telepatia, ele estava lá parado. São muito inteligentes. Tem toda uma tecnologia. Entram dentro da sua casa e você não pode fazer nada”, concluiu.

