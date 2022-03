Maíra Cardi dá veredito sobre traições de Arthur Aguiar: ‘Se chegar em mim novamente, acabou’

‘Teve erros, mas não é mais essa pessoa’, disse a influenciadora digital sobre o marido, em entrevista ao Pânico

Nesta quinta-feira, 3, o programa Pânico recebeu a influenciadora digital Maíra Cardi. Em entrevista, a esposa de Arthur Aguiar falou sobre seu nível de confiança no casamento após o histórico de traições do marido. Segundo ela, mesmo administrando as redes do ator durante o confinamento no Big Brother Brasil, não extrapola a privacidade de Arthur no perfil. “Nunca fui uma pessoa de pegar celular, fuçar e olhar rede social. Acho que você tem que estar porque quer. Quando descobri as traições, demorei muito, exatamente porque nem olhava e nem nunca vou olhar”, disse. “Se chegar em mim novamente, acabou. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha.”

A influenciadora digital também revelou os motivos pelos quais ela perdoou Arthur Aguiar após as 16 traições. “Ele é inteligente para caramba, isso é o que mais me atrai. Ele é muito bom, ninguém é feito só de qualidades ou só de defeitos. Quando você coloca tudo na mesa, você vê o que vale a pena e o que não vale. Obviamente, ele teve um período da vida dele onde ele teve erros, hoje ele não é mais essa pessoa”, afirmou. Para Cardi, a dinâmica dos esforços para manter o relacionamento de pé mudou após o nascimento da filha do casal, Sophia Cardi Aguiar, de 3 anos. “Quando tem criança, é outra parada. A gente releva tanta coisa. Ele foi a pessoa que eu escolhi para ser pai da minha filha, depois de 18 anos.”

Desde que reatou o casamento, Maíra Cardi é alvo de críticas nas redes sociais por perdoar o marido. Sobre isso, ela afirmou já estar acostumada. “Minha exposição em si não começou ali, tive que aprender a lidar. Já estou há 12 anos nesses holofotes, a gente está acostumado a apanhar. A gente vai entendendo que as pessoas jogam aquilo que tem dentro”, desabafou. “Não me afeta, de verdade. Às vezes, quando está exagerado, eu tenho crises. Quando estavam batendo muito no Arthur, eu tive muita dificuldade”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Maíra Cardi: