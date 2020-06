Marcos Mion diz que não sabe quem vai para ‘A Fazenda’: ‘Não é decisão minha’

Jovem Pan Marcos Mion



O apresentador Marcos Mion garantiu que não sabe quem serão os participantes da próxima edição de “A Fazenda“, prevista para setembro. Em entrevista ao Pânico nesta quinta-feira (18), ele afirmou que não tem acesso à lista dos peões.

“Não é uma decisão minha. A direção da emissora é possessiva com o programa, sou apenas o apresentador”, explicou Mion. Segundo o apresentador, há uma grande lista de pessoas que são convidadas, mas algumas não aceitam participar do reality show. A lista final fica guardada a sete chaves. “Eu levo alguns nome, fica uma lista gigante [de convidados], mas não tenho acesso à seleção final.”

Nesta semana, uma suposta lista de participantes circulou na internet. Mion não soube dizer se os nomes divulgados realmente estarão no programa. “Tem várias especulações e gente que nunca foi especulada”, limitou-se a dizer.

Marcos Mion ainda reconheceu que a próxima edição de “A Fazenda” chegará com muita expectativa por conta do sucesso da edição de 2018 e do “BBB 20“. Por isso, ele admitiu que a escolha dos participantes para este ano foi difícil.

“A lista da Fazenda dá uma dor de cabeça, é um processo muito complexo”, explicou. Ele garantiu que ouve as indicações dos fãs, mas não é possível atender a todos os pedidos. “A internet pede muita gente, mas tem que levar em conta que essas pessoas às vezes não querem entrar”, afirmou Mion.