Marcos Piangers tem papo inspirador sobre a paternidade: ‘Pai presente é herói’

O Pânico recebeu nesta terça-feira (11) o palestrante Marcos Piangers para falar sobre a paternidade. Especialista no assunto e autor do livro “O Papai é Pop”, Piangers explicou que a nova geração tem mais chances de criar pais melhores pelas experiências frustradas do passado. “A nossa geração está percebendo que quem teve um pai um pouco distante e agressivo não funcionou e vai ser diferente”, afirmou. “Outro lado da nossa geração teve pai presente, inspirador, e está se esforçando para ser parecido com o próprio pai”, continuou. “A cada geração, a gente evolui como pais”, definiu o escritor, ainda citando que o pai o “que é presente, ponta firme, vai ser herói pelo resto da vida”.

Ainda na entrevista, Marcos Piangers reconheceu que o problema da ausência paterna é muito grave no Brasil e disse que os homens perdem muito ao abrir mão de criar os filhos. "O cara não participa e não experimenta uma coisa maravilhosa que é uma vida de pai", explicou, ainda indicando que isso sobrecarrega muito as mulheres, que devem assumir os papéis de mãe e pai ao mesmo tempo. No Pânico, o escritor falou também sobre como educar os filhos e a importância de dar segurança para as crianças. "Você tem que deixar a criança saber que há segurança, algo como 'se alguma coisa der errado, estou aqui para te segurar e te abraçar'", disse.