Matheus Ceará recusou proposta do Faustão para continuar no SBT

Em entrevista ao Pânico, o humorista contou que não se arrepende de ter ficado no SBT

Jovem Pan Matheus Ceará participou do Pânico nesta segunda-feira (29)



O humorista Matheus Ceará revelou, em entrevista ao Pânico nesta segunda-feira (29), que recebeu uma proposta para trabalhar na Globo, mas preferiu seguir no SBT.

“Já tive três propostas para sair de lá”, disse o comediante, que está no programa “A Praça é Nossa” há oito anos. Ele contou que o convite da Globo aconteceu há alguns anos e era para participar do “Domingão do Faustão“.

Assim que recebeu a proposta, Ceará foi conversar com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. “Ele disse: ‘Olha, você que sabe, querido'”, contou.

O humorista disse que não se arrependeu por não ter ido para a Globo. “De verdade mesmo, eu gosto de trabalhar no SBT, tenho um bom contato com todas as produções, eles sempre me chamam para outros projetos”, disse.

“Tenho uma boa abertura no SBT e tenho um bom relacionamento com o Carlos Alberto também. Se é para sair de lá, cavar espaço em outro lugar, é melhor ficar quietinho onde eu estou”, explicou sobre a decisão.