Monark critica quem pediu para tirar entrevistas no Flow do ar: ‘Enfiaram a faca por likes’

Influenciador digital criticou a cultura do cancelamento e quem a apoia: ‘Pecinha numa engrenagem política que vai fortalecer os piores crápulas’

O influenciador digital Monark foi o entrevistado do programa Pânico desta quinta-feira, 7. Após a polêmica envolvendo fala sobre a criação de um partido nazista no Brasil em episódio do Flow Podcast, convidados do programa como Lucas Silveira, Gabriela Prioli e Tico Santa Cruz pediram para que seus episódios fossem tirados do ar. Em conversa, o influenciador digital criticou atitude de famosos. “A gente teve muitos ataques de pessoas que tinham ido ao Flow e pediram para tirar o episódio. É meio triste, existiu a onda positiva quando o Flow estava começando, era uma novidade. E depois vem a onda negativa, quando está todo mundo querendo destruir a parada”, disse. “Pessoas que ajudamos muito, carreiras alavancadas para car****. Na primeira oportunidade de enfiarem a faca para ganharem um pouco de likes e surfar nessa onda negativa, fizeram. E foram muitos.”

Com dezenas de episódios retirados do ar, Monark reconhece que errou ao beber durante a gravação do episódio com Kim Kataguiri e Tabata Amaral. “Ficar muito bêbado e fazer podcasts falando sobre coisa séria, política, com deputados federais, talvez não seja uma boa ideia. Mas aprendi também que essa galera de internet é muito ingrata.” O influenciador ainda criticou o cancelamento virtual e o associou à política. “O jovenzinho do Twitter me cancela, acha que está fazendo o bem para o mundo. Não está, não. Você é apenas uma pecinha numa engrenagem política que vai fortalecer os piores crápulas que estão aí espalhados. Eles que estão dominando”, afirmou.

Confira na íntegra a entrevista com Monark: