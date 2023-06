Mourão diz que Bolsonaro sofre perseguição política: ‘É um símbolo que muita gente quer derrubar’

Em entrevista exclusiva ao Programa Pânico, senador considerou ‘lamentável’ a utilização da Justiça contra o ex-presidente; político criticou o atual governo e pontuou a falta de apoio do Congresso ao Planalto

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) durante sessão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em 29 de abril de 2023



O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) concedeu nesta segunda-feira, 26, uma entrevista exclusiva ao Programa Pânico, da Jovem Pan News, e falou sobre a situação jurídica que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – que pode se tornar inelegível em decorrência de uma ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – o político considerou que seu antigo companheiro de chapa presidencial sofre perseguição política é um “simbolo que muita gente quer derrubar”. “Está se usando o sistema jurídico policial para perseguir o ex-presidente. Esse caso do julgamento da inelegibilidade, quando você compara com a absolvição da chapa Dilma-Temer, em 2017, é vergonhoso. Quer acusar o cara, procura outra coisa. O Bolsonaro é um símbolo. E para essa gente, esse símbolo merece ser derrubado, lamentavelmente”, considerou o ex-vice-presidente. Ainda durante o programa, Mourão teceu comentários sobre o atual governo federal. De acordo com o senador, a gestão do mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito “sem projeto” e não tem apoio suficiente do Congresso Nacional. “Não tem, nem de perto, uma maioria que dê apoio ao governo. Uma dificuldade grande. Faltam ideias. É preciso entender que estamos na terceira década do Século XXI e vejo o presidente da Repúblico ainda pensando como no Século XX. Está ultrapassado nas suas ideias”, finalizou.