‘Mulheres têm muitos privilégios em relação às suas condições’, diz Ana Campagnolo

Deputada estadual de Santa Catarina, a parlamentar afirma que buscará a reeleição no pleito de outubro deste ano

Reprodução/Pânico Ana Campagnolo foi a convidada do programa Pânico desta quarta-feira, 2



Nesta quarta-feira, 2, o programa Pânico recebeu a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL-SC). Crítica do feminismo, a parlamentar discorda da opinião de que o movimento mudou nos últimos anos. “Acho difícil uma fonte de água boa sair água ruim de repente. Na minha concepção, o feminismo sempre foi o que ele é hoje. Essa mudança na linguagem, o ‘todes’, isso tudo não é novidade, é antigo”, disse. Campagnolo usou como exemplo o grupo feminista Femen, da Ucrânia, do qual discorda. “O ministro da Defesa estabeleceu 35 profissões onde as mulheres nessas profissões servem ao exército. O Femen, que treinava a Sara Winter, entrou com uma petição para revogar a obrigação de servir ao exército. (…) Tem que ser dito e as feministas não dizem, é que as mulheres têm muitos privilégios em relação às suas condições.”

Eleita deputada estadual por Santa Catarina em 2018, Campagnolo afirmou que busca a reeleição no pleito deste ano. “Tenho compromisso com pessoas que apertei a mão há quatro anos atrás e político tem que ter palavra. Sou a única conservadora, todo mundo é feminista, me dou muito bem e tenho relacionamento ótimo com os deputados”, disse. Consigo conversar inclusive com o governador, que eu fui responsável por três autuações de pedido de impeachment. Mesmo assim o governador me recebe e envia recursos. Tenho uma capacidade muito boa para a política, não imaginava isso”, concluiu.

