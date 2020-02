Murilo Couto apresenta novo show de stand up e se aventura no rap

Murilo Couto foi o convidado do Pânico nesta sexta-feira (28)

O Pânico recebeu nesta sexta-feira (28) o comediante Murilo Couto. Parte do elenco do programa “The Noite”, do SBT, o humorista apresenta show de stand up em São Paulo, o “Gala Seca”.

Mas, além da comédia, Murilo está se aventurando em um outro campo: a música. Ele mostrou no Pânico um dos raps que compôs, o Rap da DST.

