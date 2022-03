Nikolas Ferreira diz que Arthur do Val e MBL mostraram a que vieram: ‘Nunca falam sobre família e Deus’

‘Eles já tinham dado sinais de que não eram aquilo que mostravam ser’, disse o vereador, em entrevista ao Pânico

Reprodução/Pânico Nikolas Ferreira foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira, 7



Nesta segunda-feira, 7, o programa Pânico recebeu o vereador Nikolas Ferreira (PRTB-MG). Em entrevista, ele comentou o conteúdo dos áudios vazados do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), nos quais o parlamentar afirma, entre outras coisas, que as refugiadas ucranianas “são fáceis porque são pobres”. “Eu fiquei estarrecido, foi necessário chegar nesse áudio para reconhecerem a gravidade que é esse movimento. Já tinha saído um vídeo do Renan Santos fazendo uma piada sobre estupro”, disse Ferreira. “Eles já tinham dado sinais de que não eram aquilo que eles mostravam ser. Nunca falam sobre família, nunca falam sobre Deus e questões da sociedade que realmente importam e devem conservar. Naquele momento, de fato mostram quem são e para o que vieram. Não é um projeto do Brasil”, acrescentou.

O vereador ainda relembrou de sua viagem para Dubai, quando trocou farpas nas redes sociais com membros do MBL. “Ele foi lá [para a Ucrânia] para sinalizar virtude, mas voltou sinalizando o que ele é de fato. O Arthur do Val sinalizou que eu usava dinheiro público para ir para Dubai. Divulgaram como se eu tivesse ido no avião do presidente, usado dinheiro público. É impressionante”, criticou. “Eu não sei quem ainda segue esses caras, de verdade. Se esse não foi o último, para tampar o caixão, demonstra que quem segue esse pessoal está no fundo do poço.”

Nikolas Ferreira também criticou o alinhamento do ex-juiz Sergio Moro com o MBL – depois da divulgação dos áudios, o ex-juiz da Operação Lava Jato divulgou uma nota afirmando que não dividirá seu palanque “com quem tem esse tipo de opinião”. “A gente não pode esquecer que o próprio Moro afirmou que preferia o apoio do MBL, estavam ali apoiando como candidato ao governo de São Paulo”, resumiu o vereador. Para ele, o pronunciamento de Arthur do Val após o episódio na Ucrânia não simboliza, necessariamente, arrependimento por parte do deputado estadual. “A preocupação não é com o que ele disse, é com as consequências do que ele disse. Quando acontece com o outro lado, a régua é muito maior. É por muito menos”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Nikolas Ferreira: