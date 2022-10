Nikolas Ferreira exalta Zema e se diz otimista com vitória de Bolsonaro em MG: ‘Já virou’

Em entrevista ao Pânico, deputado federal mais votado do país afirmou que o político do Novo entrou ‘de cabeça’ na campanha do presidente da República

Reprodução/Jovem Pan News Nikolas Ferreira, Filipe Barros e André Fernandes foram ao programa Pânico nesta sexta-feira, 28



Nesta sexta-feira, 28, o programa Pânico recebeu Nikolas Ferreira, eleito deputado federal com recorde de votos neste ano. Em entrevista, ao lado dos também eleitos Filipe Barros e André Fernandes, ele exaltou a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. No primeiro turno, o candidato do PL teve cerca de 560 mil votos a menos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado. Aliados do atual mandatário do país dizem, no entanto, que houve uma virada. “Já virou. A gente teve ali uma força muito grande do Zema, que entrou de cabeça na campanha do presidente. Fizemos um movimento de 600 prefeitos fechados com Bolsonaro e Zema”, contou. “A sensação é de que a gente não ganhou no primeiro jogo e está secando o resultado no segundo. O time fica muito mais animado. O pessoal está muito mais animado agora do que eu acredito no primeiro turno”, acrescentou.

O paranaense Filipe Barros acredita que o eleitorado indeciso deve optar pelo voto em Jair Bolsonaro neste domingo, 30. “A percepção de que o Bolsonaro fez a maioria no Congresso e no Senado, faz com que esse eleitor decida-se pelo Bolsonaro, pela estabilidade no nosso país. Esse eleitor, o pragmático, ele vai para o Bolsonaro”, resumiu. Nikolas complementou a fala do futuro colega de Parlamento, afirmando que em um possível governo Lula, seu papel no Congresso será barrar pautas ligadas ao petismo. “Se você quer paz, mesmo que você esteja em cima do muro, só tem um voto possivel. Nós aqui, como deputados federais, eu te garanto: não é que a gente vai querer buscar guerra para o nosso país, mas pode ter certeza que o PT vai colocar um dia após o outro propostas que o Congresso vai ter que barrar; Se você quer paz, só tem um caminho aí”, afirmou.

Nikolas ainda ressaltou a trajetória política de Bolsonaro e afirmou acreditar que as pessoas o enxergam com boas intenções. “O crescimento é notório. A gente vê aí em 2016, 2017, o Bolsonaro tinha 3% de intenção de votos para presidente. Eram os gatos pingados, era um sonho para daqui 10, 15 anos, era o improvável. As pessoas veem isso, que no fim das contas é uma pessoa bem intencionada e acho que não têm essa mesma perspectiva do Lula.” Filipe Barros complementou a fala em tom crítico ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O Lula real é aquele que a gente conhece, que é a favor do aborto, da legalização das drogas, da desmilitarização da polícia”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Nikolas Ferreira, Filipe Barros e André Fernandes: