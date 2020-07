Osmar Terra critica Mandetta: ‘Não sei de onde arrumou aquelas informações’

O ex-ministro da Cidadania participou do Pânico nesta segunda-feira (13)

Marcos Corrêa/PR Osmar Terra foi o convidado do Pânico nesta segunda-feira (13)



O deputado federal Osmar Terra criticou o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta no combate à Covid-19. Em entrevista ao Pânico, nesta segunda-feira (13), Terra disse que o país não tinha um plano contra a doença. “O ministro Mandetta foi um bom ministro, mas não houve um planejamento adequado”, afirmou. “De uma hora para outra, ele disse em abril que ia colapsar a saúde. Diz para o presidente que o exército teria que arranjar caminhões para recolher corpos das ruas”, continuou. “Não sei de onde ele arrumou aquelas informações.”

Contra o isolamento social desde o início da pandemia, o ex-ministro da Cidadania disse que a humanidade está sendo “cobaia de um experimento” por causa dos isolacionistas. “A forma ideal de fazer isolamento é botar todo mundo numa cápsula e mandar para a lua”, ironizou, ressaltando que isolar a população não faz diferença porque “o vírus entra de todas as formas”. “Não deu certo, insistir nisso é um absurdo”, continuou.

Para Osmar Terra, a pandemia está chegando ao fim. “Os hospitais estão esvaziando”, afirmou. Ele disse que ainda há um surto no Sul por causa do frio e que o vírus circulou mais no Sudeste, Norte e Nordeste por causa do turismo e comércio com a Europa. “Hoje a curva está caindo e os hospitais estão esvaziando”, reforçou.

Ainda na entrevista, o deputado federal também criticou a Organização Mundial da Saúde (OMS) e disse que o diretor-geral Tedros Adhanom só está no cargo por indicação política. “Ele errou até na data de anunciar a pandemia. Em fevereiro ele dizia que não era pandemia, que ainda era uma emergência”, reclamou. “Quando se decreta a pandemia, se facilita uma série de ações entre os países”, explicou Terra.