Padrão de felicidade ‘vendido’ na internet não tem nada a ver com a Bíblia, diz Deive Leonardo

Em entrevista ao Pânico, religioso falou sobre casos de ansiedade e depressão: ‘O maior problema do nosso tempo’

Reprodução/Pânico Deive Leonardo foi o convidado do programa Pânico desta quarta-feira, 13



Nesta quarta-feira, 13, o programa Pânico recebeu o Pastor Deive Leonardo. Popular nas redes sociais, ele comentou sobre os casos de depressão e ansiedade com a alta do uso da internet. “Isso é uma das coisas que talvez seja o maior problema do nosso tempo, é apenas um reflexo do que está escondido dentro de casa ou dentro do próprio coração. A competição dos números e os padrões criados do que é sucesso e o que verdadeiramente é ser feliz é o que gerou toda essa ansiedade que está dentro do coração das pessoas”, disse. Para o religioso, a busca pelo padrão de felicidade das redes sociais não traça paralelos com o que prega a Bíblia. “Quando vou para a Bíblia e você olha o padrão de felicidade, você descobre que não tem nada a ver com o que estão vendendo para nós na internet. Você é feliz se você tiver um avião, um helicóptero e as pessoas mostram: ‘Isso aqui é o que eu tenho’. Se você não tiver família e paz, isso não vai ter graça nenhuma. A lógica que está por trás disso é uma construção equivocada feita na cabeça da nossa geração”, afirmou.

O pastor também discutiu sobre a subjetividade da prosperidade e a dificuldade encontrada no dia a dia em busca de objetivos traçados. “Quando você tem no coração o que é certo, você vai prosperar, só que essa prosperidade é subjetiva. A questão é a subjetividade. Para mim, a prosperidade é ter paz. Você pode ter muito dinheiro, se você não tiver paz, aquilo é maligno”, pontuou. “Tem gente que, por conta de ideais que o mundo coloca, abandona tudo. Abandona os filhos, a esposa e a família. Ele vai trabalhar muito e conquistar, mas não vai ter para onde voltar. É legal ter um ponto de chegada, mas é importante ter um lugar para voltar”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Deive Leonardo: