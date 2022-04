Pré-candidato ao governo de SP, Elvis Cezar diz que ‘povo está cansado dos mesmos’

‘Chega de votar em um porque não gosta do outro’, afirmou o político do PDT em entrevista ao Pânico

Reprodução/Pânico Elvis Cezar foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 26



Nesta terça-feira, 26, o programa Pânico recebeu o ex-prefeito de Santana do Parnaíba, Elvis Cezar (PDT- SP). Pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, ele acredita em suas chances de eleição, mesmo com a liderança de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas nas pesquisas de intenção de voto. “O povo de São Paulo está cansado dos mesmos, ele quer ver algo diferente. Que tenha conteúdo, que é ficha limpa, que pode atuar e construir uma nova forma de administrar. Tem chances e nós vamos chegar lá. Ninguém que vem pelas costas dos outros vai chegar em São Paulo e vai definir a eleição. Chega de votar em um porque não gosto do outro”, disse. Aliado de Ciro Gomes, Cezar defendeu a candidatura do ex-governador do Ceará à República e se mostrou otimista quanto ao processo de campanha. “Temos Ciro Gomes, um dos melhores governadores do Brasil. Ciro Gomes tem projeto, foi um dos melhores, é ficha limpa. Eu quero votar por inspiração. As eleições não acabaram, nem começaram ainda. Pesquisa de hoje é retrato de hoje.”

Como prioridades para um eventual mandato em São Paulo, Elvis Cezar listou a geração de empregos e a recuperação econômica como principais metas. “Tem gente no estado que há um ano, dois ou três não conseguem arrumar emprego. Isso tem que mudar. Nos precisamos resgatar e São Paulo tem condições para isso”, afirmou. Para ele, a capacitação da mão de obra deve ser estimulada desde os anos finais do ensino básico. “Nós estamos sem uma visão estratégica para formar no ensino médio, a especialidade do Estado. Nós temos que trabalhar um conhecimento específico com formação técnica rápida para gerar emprego na veia. Usar da tecnologia para abrir margem de emprego”, concluiu o pré-candidato.

Confira na íntegra a entrevista com Elvis Cezar: