Jovem Pan A psiquiatra Camila Magalhães participou do Pânico nesta quinta-feira (4)



O Pânico recebeu nesta quinta-feira (4) a psiquiatra Camila Magalhães para falar sobre cuidados com a saúde mental durante a pandemia da Covid-19.

A especialista apontou um aumento nos casos de depressão e ansiedade no país durante a quarentena e explicou como as pessoas podem evitar as doenças.

Veja abaixo os melhores momentos do papo: