‘Rose Miriam só quer o reconhecimento’, diz advogado da viúva de Gugu

Jovem Pan O advogado da viúva de Gugu, Nelson Willians, foi o convidado do Pânico nesta terça-feira (11)



O advogado Nelson Willians, que representa a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam, afirmou, em entrevista ao Pânico nesta terça-feira (11), que a cliente dele quer apenas o “reconhecimento” de ter sido a companheira do apresentador, que morreu no fim do ano passado. “Estamos falando de uma vida dedicada a um homem e a uma família”, disse.

A herança de Gugu Liberato está sendo disputada pela família do apresentador e por Rose Miriam. A mãe de Gugu, Maria do Céu, afirmou que Rose Miriam era apenas uma amiga e mãe dos três filhos do comunicador.

Segundo Willians, foi a família de Gugu que levou o caso a essa situação. “Não foi a Rose Miriam que provocou essa situação, outros fatores deram causa. Foi a família por parte de mãe e irmãos”, disse.

O advogado falou sobre um suposto documento assinado em 2011 em que Rose Miriam e Gugu firmaram um compromisso conjunto para a criação dos filhos. Ele afirmou que, na época, o casal estava rompido, mas voltou logo depois.

“Eles estão rompidos e fazem um compromisso conjunto para a criação de filhos. Isso não é renúncia de união estável, de direitos, é um documento simplório”, explicou. Willians ainda disse que o documento foi assinado quando Rose Miriam estava internada por conta de uma depressão, e Gugu sempre se apresentava como marido ou companheiro dela quando ia visitá-la.

Nelson Willians explicou que o acordo entre Gugu e Rose Miriam era o apresentador pagar as contas e ela cuidar da família. “Gugu assume o compromisso financeiro e Miriam de cuidar dos filhos. O depósito do compromisso financeiro é na conta do irmão de Rose Miriam”, explicou, contando que a cliente dele abriu mão da carreira de médica para ficar com o companheiro e os filhos.

Companheiro de Gugu

O advogado Nelson Willians também falou sobre o suposto namorado de Gugu Liberato. Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o apresentador tinha um caso com um rapaz.

Willians afirmou que, caso isso seja verdade, não interfere na relação dele com Rose Miriam. “Com o Gugu vivo, a companheira era a Rose Miriam”, disse. “Durante toda a vida, Gugu externou que era heterossexual e companheiro de Rose Miriam”, continuou o advogado.

Ele ainda disse que toda a celeuma foi causada pela falta de organização de Gugu Liberato. “Se Gugu tivesse tido maior preocupação em se organizar, a gente não estaria aqui falando desse assunto”, afirmou Nelson Willians.