Salles: ‘Querem fazer futrico entre Guedes e Bolsonaro, mas a relação deles está ótima’

Em entrevista ao Pânico, o ministro do meio ambiente afirmou que há ‘fatores de estresse’ entre o presidente e Guedes, como ‘tocar um país que ficou 20 anos nas mãos da esquerda’

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Ricardo Salles pretende desenvolver economia dinâmica e sustentável na Amazônia



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 26, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comentou como está a relação do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro. A ligação entre Bolsonaro e o titular da pasta da economia é alvo recorrente de polêmicas, já que circulam boatos e informações de que, supostamente, o presidente estaria isolando Guedes no governo. “Querem fazer futrico entre Guedes e Bolsonaro, mas a relação deles está ótima. Desde o início da campanha eleitoral, o presidente avisou que a economia ficaria sob responsabilidade de Guedes, e assim tem sido. Claro que as relações humanas, políticas e governamentais possuem graus de complexidade. Sempre existirão fatores externos que contribuirão com o estresse, como ter que tocar um país que ficou 20 anos nas mãos da esquerda. O pessoal não deixa a turma trabalhar em paz”, disse.

Além de analisar polêmicas que envolvem outras pastas, Salles também comentou sobre o desmatamento, uma problemática de destaque em seu ministério. “Nós temos observado a redução do desmatamento na Amazônia e a turma alega que a situação melhorou por conta das chuvas. Obviamente que o clima ajudou, mas houve um grande esforço da operação Verde Brasil 2, comandada pelo ministério da Defesa. O vice-presidente, Hamilton Mourão, também tem desempenhado um importante papel no Conselho da Amazônia. A imprensa chegou a repercutir que eu havia perdido poder por Mourão ter assumido o Conselho, mas eu que dei a ideia de criá-lo. Ele é necessário porque os problemas a serem resolvidos na Amazônia envolvem diversos ministérios.” Segundo o ministro, priorizar as pessoas desempregadas que vivem na região é um importante passo para avançar no combate aos problemas ambientais. “Vamos resolver os desafios com prosperidade e dinamismo econômico e sustentável, colocando os brasileiros no centro das prioridades. Cuidando das pessoas, elas ajudarão a cuidar do meio ambiente”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com o ministro Ricardo Salles: