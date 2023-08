‘Se a violência diminuiu, a quantidade de golpes aumenta’, diz delegado de crimes eletrônicos

Em entrevista ao Pânico, Carlos Afonso avaliou melhores métodos para se prevenir de crimes e ataques nas redes sociais

Reprodução/Jovem Pan News Carlos Afonso foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 3, o programa Pânico recebeu Carlos Afonso, delegado de crimes eletrônicos do DEIC, que falou sobre os tipos de golpes aplicados na internet. Ele também deu dicas para os usuários de redes sociais se atentarem aos crimes cometidos online. “A pandemia mudou o comportamento do mundo em todas as áreas. Segurança pública não foi diferente. Migramos de uma hora para a outra para o mundo digital, home office, todo mundo se encontra na internet, usa o seu telefone para fazer tudo. Se a violência diminuiu, e os índices mostram isso, a quantidade de golpes aumenta, o criminoso migra. Ele foi para o mundo digital”, declarou.

“O mundo digital apresenta a vítima que não está preparada, está na casa dela, se sente segura… Então começam os golpes. A investigação cyber não é difícil, é complexa. O cara quer dinheiro, quando ele entra no seu Instagram, as pessoas precisam entender e dar um passo atrás. O Instagram nasceu para ser originalmente um álbum de fotos, você tem que cercar do duplo fator de autenticação, mudança periódica de senhas, senhas fortes”, indicou.