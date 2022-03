‘Se Lula ganhar a eleição, no dia seguinte fecham com ele’, diz Paschoal sobre partido de Bolsonaro

Reprodução/Pânico Janaina Paschoal foi a convidada do programa Pânico desta quinta-feira, 10



Nesta quinta-feira, 10, o programa Pânico recebeu a deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP). Em entrevista, a parlamentar criticou o posicionamento de partidos do Centrão, como PSD e PL, em relação ao passado e à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. “Eu atendo muitos prefeitos e vereadores, visito muitas cidades. Muita gente do partido do Kassab [PSD] é mais à direita. Como o Kassab está sinalizando fechar com o Lula? É assustador, ele destoa do próprio partido”, disse. Janaína também apontou a filiação de políticos do PSL ao PL como um problema para o Congresso em possível vitória do PT. “Todo mundo da direita está indo para o PL. O que eu tenho argumentado é que puxam pessoas do Valdemar, que foi base do Lula. Se o Lula ganhar a eleição, no dia seguinte fecham com o Lula. Qual é a estratégia para formar uma resistência? Você acaba sacrificando as ideias”, acrescenta a parlamentar.

Cotada para disputar o Senado pelo Estado de São Paulo, Janaína acredita ser a figura mais preparada para ocupar a única vaga disponível nas eleições deste ano. “É a eleição mais difícil que vai ter, é uma única cadeira. Vai ser muito difícil e todo mundo quer concorrer. Com todo respeito aos outros pré-candidatos, eu entendo que eu estou mais preparada para o cargo. O que não significa que eu tenha mais chances de ganhar. Não sou deslumbrada, tenho o pé no chão”, pontuou. Para ela, é necessária a eleição de um parlamentar que tenha base técnica jurídica para acompanhar a atuação do STF. “Eu não vejo uma firmeza técnica no Senado no enfrentamento ao STF, a discussão é desigual. Tem que colocar pessoas corajosas com formação jurídica. Faz diferença. É diferente um senador que compreende a linguagem.”

A deputada estadual também defendeu uma autocrítica por parte de Jair Bolsonaro e da direita. Segundo ela, o atual presidente está perdendo eleitores para a candidatura de Lula. “Não posso esconder que é com tristeza que vejo esse contexto. Não votarei no ex-presidente Lula, não voto na esquerda e nunca votei. Tenho ouvido pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e dizem que estão propensas a votar no Lula. Onde essa direita errou? Que momento vão fazer essa reflexão?”, questionou. Porém, a parlamentar não enxerga com bons olhos a aproximação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PT. “Não voto nesse homem para nada na vida, nem amarrada, é uma traição com todas as eleições que ele participou. Ninguém votava nele, votava contra o PT. Agora o cidadão se reuniu com Lula? Tenho rodado e o povo não está contente com isso”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Janaina Paschoal: