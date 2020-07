Sedutor do TikTok recusou convite para participar de ‘A Fazenda’

Mario Jr. participou do Pânico nesta terça-feira (14)

Mario Jr., conhecido como o sedutor do TikTok, disse, em entrevista ao Pânico nesta terça-feira (14), que recebeu um convite para participar da próxima edição de “A Fazenda“, mas recusou. Esta foi apenas uma das ofertas que ele recebeu desde que estourou na plataforma de vídeos. “Já tem muita coisa rolando, muitas propostas de cinema e TV, a gente está analisando tudo e logo logo vem coisas bacanas”, explicou.

O jovem ficou famoso na internet com os vídeos sedutores e logo virou meme. Ele disse que não se incomoda com as brincadeiras e ri muito. Apesar de ser brasileiro, Mario mora na Europa. Ele trabalhava em um hotel em Londres, mas está sem emprego por causa da pandemia da Covid-19. Atualmente, o rapaz está em Lisboa e vivendo com o dinheiro que faz no TikTok. “Para um moleque como eu, dá para fazer uma grana legal”, explicou.