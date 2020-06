Thammy sobre Carlos Bolsonaro: ‘Deve ter um amor enrustido por mim’

Reprodução/Instagram Thammy Miranda participou do Pânico nesta quarta-feira (17)



O empresário Thammy Miranda comentou, em entrevista ao Pânico nesta quarta-feira (17), as desavenças com o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Thammy, o político tem um “amor enrustido” por ele.

“Ele deve ter algum amor enrustido por mim. É fascinado por mim”, disse. “O cara gosta de mim de verdade, me sinto lisonjeado”, continuou.

Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro já fez muitas piadas com Thammy, e alguns internautas até apontam semelhanças físicas entre os dois. O empresário explicou que não se incomoda com a zoeira, mas não gosta quando a família é envolvida.

“Não mexe com minha família e meu filho”, alertou. “Ele postou uma foto logo que meu filho nasceu, achei uma falta de sensibilidade”, reclamou Thammy, ressaltando que não se importa se usarem fotos dele quando era mulher para tirar sarro. “Ele, como vereador do Rio de Janeiro, tinha que estar preocupado com outras coisas.”

Política

O universo político de Thammy vai muito além das tretas com Carlos Bolsonaro. Ele pretende se candidatar a vereador nas eleições municipais de São Paulo, ainda marcadas para outubro. Atualmente, ele é suplente da Câmara dos Vereadores da capital paulista.

Os principais projetos do pré-candidato envolvem a defesa das minorias. “Quero dar voz às pessoas que se sentem excluídas. Quero que pessoas sejam aceitas”, adiantou.

Uma das ideias é um Poupatempo social para preparar as pessoas mais vulneráveis para o mercado de trabalho. “Gostaria muito de ter um Poupatempo social, para levar mais conhecimento às pessoas e preparar para o campo de trabalho. Muitas delas não têm condições de se formar em alguma coisa”, explicou Thammy.