Thiago Ventura organiza vaquinha para ajudar pessoas carentes na pandemia

Thiago Ventura lança o especial de comédia ‘Pokas’ nesta quinta-feira (2)

Divulgação/Netflix Thiago Ventura lança o especial de comédia 'Pokas' nesta quinta-feira (2)



O humorista Thiago Ventura explicou, em entrevista ao Pânico nesta quarta-feira (1), como está ajudando pessoas carentes durante a pandemia da Covid-19. Ele organizou uma vaquinha para doar cestas básicas a quem perdeu a renda.

“Fui apenas uma janela, as pessoas que me seguem que doaram”, disse o comediante. A meta dele era arrecadar R$ 100 mil para 1 mil cestas básicas. Em apenas sete dias, no entanto, a campanha juntou R$ 200 mil e ele conseguiu ajudar 2 mil famílias.

Thiago Ventura, no entanto, explicou que está ajudando apenas as pessoas que realmente precisam. “Agora que eu estourei, vagabundo quer ficar chupando”, reclamou.

Novo show

Nesta quinta-feira (2), o humorista lança o especial “Pokas” na Netflix. O show fecha uma trilogia. “Meu primeiro show solo falava sobre a importância da comédia para mim, o segundo era sobre os frutos da comédia, e o ‘Pokas’ é a filosofia de vida que me trouxe até aqui”, explicou.

“Esse show está engraçado de verdade”, garantiu o comediante. “Se dentro da graça eu conseguir falar o que penso da vida, vai ser demais.”

Thiago Ventura comemorou o show na Netflix e disse que isso mostra que a comédia standup é, sim, uma forma de arte. “Quando a Netflix assina um trabalho meu, ela assina que a comédia standup é vista como arte”, afirmou.