Van Hattem diz que possível inelegibilidade deve fortalecer Bolsonaro: ‘TSE julga com base em hipóteses’

Em entrevista ao Pânico, o parlamentar comparou o caso do ex-presidente com a cassação de Deltan Dallagnol e refletiu: ‘Tem gente até com medo de sair nas ruas’

Reprodução/Jovem Pan News Marcel van Hattem foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 29, o programa Pânico recebeu o deputado federal Marcel van Hattem. Em entrevista, ele falou sobre a ação julgada pelo TSE que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidade. “Na verdade, estão querendo punir o Bolsonaro por algo que eles imaginaram que ele vinha querendo tentar fazer. É um absurdo, não vou entrar no mérito se tinham que chamar os embaixadores, se concordo ou não com a teoria das urnas. O fato é o seguinte: o que o TSE está fazendo é julgar com base em hipóteses como fizeram com Deltan”, defendeu. “Claro que muda o jogo, hoje Bolsonaro está enfraquecido, apesar de ser uma liderança de massa. Bolsonaro teve oportunidade milhões de vezes e infelizmente não aproveitou. No fundo, acaba vitimizando-o e dando força a ele. É o que o sistema tem feito todo o tempo, não só com Bolsonaro, no Brasil, mas com Trump, nos Estados Unidos. O Trump está próximo de ser o candidato republicano e vencer a próxima eleição dos Estados Unidos”, refletiu.

Van Hattem também falou sobre a união da oposição no Congresso e fez críticas à divisão da direita no posicionamento em relação à cassação de Deltan Dallagnol. “Realmente tem muita gente até com medo de sair nas ruas, mas exigem dos parlamentares postura. Olha o caso do Dallagnol, imagine se fosse um deputado do PT cassado nas condições do Deltan? Era obstrução total. É fácil criticarmos os outros, mas a gente tem que olhar para dentro da gente, a oposição falhou numa articulação maior”, opinou. “Naquela manifestação em Curitiba, teve muito deputados com ele [Dallagnol], mas deveria ter mais. Eu lamentei que o Bolsonaro poderia ter ficado calado, claro que ele está numa condição de vulnerabilidade para chamar manifestação, mas foi lá e disse para o pessoal não ir para a rua. Muita gente não entendeu, outros apoiaram o Bolsonaro ferrenhamente. Nesse momento, tem que estar todo mundo unido, não importa se você apoiou o Bolsonaro”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Marcel van Hattem: