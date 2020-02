Whindersson revela papo sobre filhos com Luísa Sonza: ‘Ela é muito nova’

Em entrevista ao Pânico, Whindersson Nunes disse que entendeu que uma gravidez iria interromper as carreiras dele e de Luísa Sonza

Reprodução/Instagram Whindersson negou rumores sobre crise no casamento com Luísa Sonza



Whindersson Nunes revelou, em entrevista ao Pânico nesta quinta-feira (6), que teve uma conversa sobre filhos com a mulher, Luísa Sonza.

O youtuber disse que sempre quis ter filhos, mas mudou de ideia ao conversar sobre o assunto com a esposa. “Depois de conversar entendi que minha esposa era muito nova”, contou.

O comediante ainda disse que entende que a vida da mulher precisa “estar tranquila” agora que ela está começando a fazer mais sucesso. “Ela tem que estar tranquila no Carnaval”, exemplificou Whindersson, explicando que uma gravidez agora iria interromper as carreiras dos dois. “Se eu tiver um filho, vou parar toda minha vida para ficar com ele.”

Whindersson também negou os rumores de que o casamento dele com Luísa Sonza está em crise. “Meu casamento está incrível, graças a Deus”, garantiu.

Ele fez piada com o jornal carioca Extra, que publicou a informação de que o casamento estava abalado. “Saiu depois uma matéria no mesmo jornal falando ‘mesmo que neguem, eles estão por um fio'”, divertiu-se Whindersson Nunes.