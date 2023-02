Zema diz que Amoêdo causou desgaste no Novo e elogia novo Congresso: ‘Não vai deixar o Lula fazer coisa errada’

Em entrevista ao Pânico, governador de Minas Gerais disse que ex-colega de partido deveria ter apoiado Bolsonaro, exaltou Nikolas Ferreira e cobrou ajuda do governo federal na reforma das estradas mineiras

Reprodução/Jovem Pan News Romeu Zema foi o convidado do programa Pânico



Nesta quarta-feira, 8, o programa Pânico recebeu Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Em entrevista, ele falou sobre os rumos do Partido Novo após a saída de João Amoêdo, um de seus fundadores. “Alguns prefeitos e vereadores já mudaram para o Partido Novo, então nós estamos vendo. Ontem o senador Girão também se filiou, o partido vai ter uma nova fase a partir de 2023”, afirmou. “O Amoêdo tem o mérito de ter construído o partido, de ter feito um partido que é o mais liberal do Brasil, mas ele teve depois alguns problemas, na minha opinião, na condução do partido. Acabou sendo um dos pontos que prejudicou o Novo, ter lá uma figura forte como ele, que não estava expressando aquilo que seria melhor e acabou gerando um desgaste interno. Pelos fundamentos do partido, você teria de apoiar quem? Bolsonaro ou Lula? Está claríssimo que teria de ser o presidente Bolsonaro.”

O governador elogiou a composição do Congresso com o resultado das eleições de 2022. Para ele, o cenário abre espaço para maior vigilância das ações do governo federal. “Acho que, além de termos criado esses contrapesos depois de todos os escândalos que tivemos no Brasil há 10 anos, nós vamos ter um Congresso bem mais combativo. Vários deputados federais e vários senadores não vão deixar o governo ter uma liberdade de fazer tanta coisa errada como já fizeram no passado”, avaliou. Zema ainda elogiou seu conterrâneo Nikolas Ferreira, deputado federal mais votado do país. “Ele participou ativamente da campanha de segundo turno. Eu vejo que ele, por ser um parlamentar mais aguerrido, acaba sendo mais perseguido também.” Sobre a relação com o governo Lula, ele cobrou que a União atue para melhorar as estradas federais que passam por Minas Gerais e fiscalizar a tragédia ambiental de Mariana, que aconteceu em 2015. “O que nós pedimos do governo federal é melhorar as BRs. Nós temos estradas federais em Minas Gerais que estão caóticas, puro buraco”, descreveu. “Além disso, nós precisamos fazer o maior acordo da história do Brasil referente a Mariana. Já tem sete anos e até hoje pouco se fez para compensar a região atingida”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Romeu Zema: