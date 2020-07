‘É tretado com o Souza, ex-São Paulo?’ Vampeta abre o jogo

O Velho Vamp relembrou as trocas de provocações com o ex-jogador tricolor e, sem papas na língua, revelou como é a relação com o rival hoje em dia

Arte Jovem Pan O "Pergunte ao Vampeta" é um programa semanal do canal Jovem Pan Esportes, no Youtube



Você gosta de futebol? E de uma boa resenha? Ah… Então com certeza já se imaginou sentado à mesa de um bar conversando com Vampeta. Sonho distante? Nada disso! Agora é realidade! No “Pergunte ao Vampeta”, programa semanal do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, o ex-jogador mais carismático do Brasil se propõe a responder a simplesmente QUALQUER pergunta enviada por internautas. Na trigésima sexta edição, o Velho Vamp respondeu se prefere Victor ou Fábio, revelou se é tretado com Souza, ex-São Paulo e… MUITO MAIS!

Assista abaixo!