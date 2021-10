Galvão Bueno ganhava presente dos jogadores para elogiá-los? Vampeta responde

No programa ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana, o ídolo do Timão falou sobre a influência do narrador da Globo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter Vampeta revelou que já saiu com Galvão Bueno para "tomar um gelo"



No “Pergunte ao Vampeta” , o ídolo do Corinthians foi questionado se o narrador Galvão Bueno, um dos comunicadores mais influentes do país, recebia qualquer tipo de incentivo para elogiar atletas. O empregado da Globo é muito próximo a Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Por outro lado, já se desentendeu com o ex-zagueiro Roque Júnior por causa de uma crítica de Galvão durante a Copa das Confederações de 2005. Para o ídolo do Palmeiras, o jornalista o perseguia. “Galvão tem uma influência muito grande, mas não a este ponto, de atleta dar presente para ser convocado ou receber elogio. Eu tenho um carinho imenso pelo Galvão, já tomei um ‘gelo’ com ele e nunca pedi para me elogiar ou deixar de me criticar”, declarou o Velho Vamp.

