Neto errou ao falar da mãe de Abel Ferreira? Veja a opinião de Vampeta

Apresentador da Band citou a mãe do treinador do Palmeiras em comentário durante programa e causou polêmica

Programa 'Pergunte ao Vampeta' traz treta de Abel e Neto



Os xingamentos do apresentador Craque Neto ao treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, logo após o título da Recopa Sul-Americana no início do mês de março, ainda estão repercutindo. No programa “Pergunte ao Vampeta” deste sábado, 9, o ex-jogador comentou a treta entre os dois. “Eu acompanhei isso, o Neto pediu desculpas e se retratou, ele não quis falar mal da mãe do Abel. O Neto é explosivo, mas é um cara do bem. O Abel também faz um bom trabalho no Palmeiras. Espero que se entendam e que os dois continuem fazendo sucesso”, disse. Durante o programa, Vampeta ainda comentou sobre ter jogado contra o craque holandês Bergkamp, opinou se o Athletico-PR é maior que o Botafogo e revelou qual o seu hino de time preferido.

Assista na íntegra ao programa ‘Pergunte ao Vampeta’: