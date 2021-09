Quem seria o melhor atacante para a seleção: Hulk ou Gabigol? Vampeta responde

No programa ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana, o ex-jogador debate o poder ofensivo da seleção e fala sobre sua equipe ideal

Reprodução Pergunte ao Vampeta da semana discute ataque da seleção



A seleção brasileira masculina tem tentado se acertar no ataque para a próxima Copa do Mundo, e nas últimas convocações de Tite, os nomes de Hulk (Atlético-MG) e Gabigol (Flamengo) apareceram com destaque. No programa ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana, o comentarista da Jovem Pan deu a letra sobre qual dos dois jogadores seria o melhor para o país. “Na minha seleção os dois jogam. Dá para jogar os dois tranquilo. O Hulk vindo mais de trás, ou se não entrando os dois. Eles estão vivendo um grande momento e dá para jogar junto. O que eu falo é o seguinte: dois jogadores bons dá para jogar junto, o que não é para jogar 11 ruim. Eu não entendo porque dizem que o Pedro e o Gabigol não podem jogar junto no Flamengo, mas pode jogar o Léo Natel e Mosquito”, comentou.

Assista ao programa na íntegra abaixo: