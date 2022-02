Vampeta é questionado sobre sucesso de Casimiro na web; confira a resposta

O comentarista do Grupo Jovem Pan sobre o fenômeno da internet, que bateu recorde de audiência na Twitch, serviço de streaming da Amazon, ao reunir 545 mil espectadores simultâneos em uma live

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@casimiro Vampeta falou sobre Casimiro, fenômeno na internet, durante o 'Pergunte ao Vampeta'



Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, mais conhecido como Casimiro, é um jornalista, apresentador, comentarista esportivo, influenciador digital, humorista, youtuber e streamer brasileiro. Fenômeno da internet, o carioca bateu recorde de audiência na Twitch, serviço de streaming da Amazon, ao reunir 545 mil espectadores simultâneos em uma live em que assistiu e reagiu ao primeiro episódio da série “Neymar – O Caos Perfeito”, da Netflix. No programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o comentarista da Jovem Pan foi questionado sobre o que ele pensa de “Casimito” e surpreendeu ao demonstrar pouco conhecimento do funcionário da TNT Sports. “Cara, eu acompanho a TNT Sports para assistir aos jogos, mas não conheço esse streamer”, disse o Velho Vamp, antes de ser lembrado pela produção. “Ah, é o ‘gordinho’? Parabéns, você é gente boa. Parabéns por ter sido eleito a ‘Personalidade de 2021’. Estamos juntos!”, completou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira.

