Vampeta explica por que se afastou e não fala mais com Ronaldo Fenômeno; confira 

Sincero, o comentarista do Grupo Jovem Pan abriu o jogo e falou sobre a relação com seu ex-companheiro de seleção brasileira, Internazionale e PSV

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@vampetaoficial Vampeta falou por que ele e Ronaldo Fenômeno se afastaram



Vampeta e Ronaldo dividiram vestiários no PSV (Holanda), na Internazionale (Itália) e na seleção brasileira. Na Canarinho, inclusive, a dupla brilhou na Copa do Mundo de 2002, retornando da Coreia do Sul e do Japão com a taça mais cobiçada do futebol. Hoje em dia, no entanto, os ex-jogadores perderam o vínculo e praticamente não se encontram mais. No programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o comentarista do Grupo Jovem Pan foi questionado se iria na casa do Fenômeno e qual é o motivo do atacante ter se afastado.

“Eu não sei se ele me chamaria para a casa dele, não. Não falo com ele há muitos anos”, disse Vampeta, lembrando que o ex-atacante não está no grupo do WhatsApp dos jogadores que faturaram o pentacampeonato mundial. “O Ronaldo não está no grupo do WhatsApp do penta, mas tem vários amigos, inclusive daquela equipe que ganhou a Copa. Nós éramos bem amigos, mas estamos sem nos ver há uns cinco ou seis anos. Até trocamos mensagens recentemente, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha”, acrescentou.

Recentemente, Ronaldo tornou-se sócio majoritário do Cruzeiro, ficando com a missão de equilibrar as contas da Raposa e recolocar o time na primeira divisão. Além disso, o ex-atacante também é dono do Real Valladolid, clube que atualmente está na 2ª divisão do Campeonato Espanhol, e possui outros negócios. Vampeta, por sua vez, é comentarista esportivo do Grupo Jovem Pan desde 2015 e vem participando dos principais programas da emissora, como o “Bate-Pronto”, o “Camisa 10” e o “Canelada”.

Assista ao programa na íntegra abaixo: