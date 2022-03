Vampeta revela como é sair para beber com Galvão Bueno; confira 

Sem esconder nada, o comentarista da Jovem Pan recordou com carinho os bons momentos ao lado do locutor da TV Globo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Globo Vampeta revelou como é sair com Galvão Bueno



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, deixou escapar em uma participação na rádio que já saiu para beber com Galvão Bueno, um dos comunicadores mais influentes do país. Na edição desta semana do programa “Pergunte ao Vampeta”, o ex-jogador do Corinthians foi questionado sobre como é o seu relacionamento com o narrador da TV Globo. Sem esconder nada, ele recordou com carinho os bons momentos ao lado do locutor. “Já tomei umas com o Galvão Bueno, sim. Já tomei quando o Galvão foi visitar a seleção brasileira em um hotel durante o período de Eliminatórias da Copa do Mundo, no Elevador Lacerda, na Bahia. Muitas vezes, depois do programa “Bem, Amigos”, tomamos algumas em um restaurante de São Paulo. Me dou bem com ele. Altos papos! Ele é gente boa”, declarou o pentacampeão do mundo com a Canarinho.

No já tradicional programa da Jovem Pan, Vampeta também já foi perguntado se Galvão Bueno recebia dinheiro para não falar mal dos jogadores da seleção brasileira. “Galvão tem uma influência muito grande, mas não a este ponto, de atleta dar presente para ser convocado ou receber elogio. Eu tenho um carinho imenso pelo Galvão, já tomei um ‘gelo’ com ele e nunca pedi para me elogiar ou deixar de me criticar”, disse o comentarista, em outubro do ano passado.

Assista ao programa na íntegra abaixo: